Балицкий: российские бойцы пресекли попытку прорыва ВСУ в Запорожской области Фото: REUTERS

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник, 17 июля, рассказал о том, что российские военные пресекли попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа.

По его словам, обстановка на Запорожском направлении остается напряженной.

«На Времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край нашей обороны, успехов противник не достиг», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что российскими военными была выявлена группа солдат ВСУ, которая предприняла попытку подойти к позициям ВС РФ. Также была обнаружена группа противника, которая пыталась вести разведку, но в результате была уничтожена.

«Грамотными действиями наших ребят был отсечен основной путь подхода и отхода противника», - подчеркнул врио главы региона.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что российские танкисты успешно отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе. Таким образом были успешно выполнены задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск, наступление противника было остановлено.

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что бойцы Вооруженных сил России неожиданно для противника переходят в наступления на некоторых участках в зоне проведения специальной военной операции.