Путин рассказал, какие российские бойцы сражаются в зоне СВО Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России неожиданно для противника переходят в наступления на некоторых участках в зоне проведения специальной военной операции. Об этом российский президент рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

“Войска наши ... в наступление сами переходят неожиданно для противника, забирают наиболее выгодные позиции, высотки и так далее”, - отметил Путин. Ранее в США уличили украинского президента Владимира Зеленского в стремлении скрыть реальную цифру потерь ВСУ во время наступления. Полковник США Дуглас Макгрегор считает, что украинская армия потеряла 26 тысяч убитыми и столько же ранеными.

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что высокие потери вражеской армии демонстрируют планы Запада продолжать конфликт до последнего украинца. Президент РФ также отметил, что потери ВСУ составляют “примерно 10 к 1 по отношению к РФ”.