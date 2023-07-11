Российские танкисты успешно отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Российские танкисты успешно отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько иностранных боевых бронемашин», - заявил Чехов.

Офицер уточнил, что Кыдрасов лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов.

«Задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск успешно выполнены. Контрнаступление ВСУ было остановлено», - подчеркнул Чехов.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж танка Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ, в котором находились около 50 военных. Уточнялось, что в опорном пункте, по данным разведки, находились около 50 военных, в том числе диверсионно-разведывательные группы.

Кроме того, бойцы группировки «Юг» успешно отразили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях. Отмечалось, что военнослужащие в течение суток отражали попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

Народная милиция ДНР сообщила, что 5 июля российские танкисты первого Донецкого армейского корпуса уничтожили опорные пункты украинских боевиков в ДНР. Аэроразведка позволила оперативно определить дислокацию противника и нанести ему огневое поражение.