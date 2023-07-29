Economist: ВСУ разваливаются при проведении масштабного общевойскового боя Фото: REUTERS

Профессор лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что украинская армия приходит в состояние хаоса при попытке вести общевойсковой бой.

“Хотя Украина может проводить общевойсковые штурмовые операции на уровне взвода, все начинает разваливаться при попытке масштабирования до уровня роты или батальона”, — написал эксперт в статье для издания Economist.

Гади считает, что одной из причин неспособности ВСУ проводить масштабные общевойсковые операции стали серьезные потери в личном составе в ходе конфликта, из-за чего многие подразделения состоят из малоопытных мобилизованных, не способных вести бой на уровне ветеранов.

При этом, подчеркнул эксперт, даже если командование ВСУ сможет решить эту проблему, Киеву все равно будет крайне сложно прорвать линию обороны российских войск без значительного перевеса по количеству военной техники.

Ранее бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак также отмечал, что украинские военные становятся легкой мишенью для российских солдат из-за плохой подготовки наступательных подразделений ВСУ к наступлению и дефицита техники.

Тем временем издание Washington Post сообщило, что у главных союзников Зеленского “возникает все больше вопросов” о возможностях ВСУ действовать быстро в соответствии с “ограниченным запасов боеприпасов и вооружения”.