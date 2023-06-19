Польский генерал Скшипчак назвал ужасной подготовку ВСУ к наступлению Фото: REUTERS

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что провал попыток ВСУ начать обещанное широкомасштабное наступление показывает плохую подготовку украинских военных.

“То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля, показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо”, — приводит слова генерала портал Wirtualna Polska.

Военный отметил, что для успешной операции наступающим бригадам ВСУ необходимо было использовать таранные танки, однако они не смогли это сделать из-за преимущества российской армии в воздухе.

“Без прикрытия они становятся легкой мишенью для российских солдат, вооруженных противотанковым оружием”, — отметил Скшипчак.

Напомним, недавно французская газета Le Monde сообщила, что бойцы ВСУ шокировали инструкторов НАТО своей низкой слаженностью, из-за которой “злые языки” начинают все более свободно критиковать профессионализм тех, кто обучал их в последние месяцы, особенно во французской армии.

При этом, по словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, союзники Киева совершают “преступную ошибку”, отправляя бойцов ВСУ на слишком короткое обучение в разные страны военного блока НАТО, за несколько недель которого не получается сколько-то качественно подготовить наступательные бригады украинской армии.