Washington Post: ВСУ терпят неудачи, несмотря на обучение наступательным маневрам на Западе Фото: REUTERS

Американское издание Washington Post заявило, что ВСУ терпят неудачи в обещанном широкомасштабном наступлении, несмотря на подготовку украинских военных инструкторами НАТО и поставки западных систем для разминирования.

“Соединенные Штаты и другие страны обучили украинские войска комплексным наступательным маневрам и предоставили им оборудование для разминирования”, — приводит издание слова неназванного американского чиновника.

Также в статье отмечается, что все эти возможности Киеву необходимо использовать как можно быстрее, несмотря на сложное положение ВСУ на поле боя. У главных союзников Зеленского “возникает все больше вопросов” о возможностях украинской армии действовать быстро в соответствии с “ограниченным запасов боеприпасов и вооружения”.

Напомним, ранее Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что военный блок НАТО показал свою слабость, провалив обучение украинских военных инструкторами альянса и исчерпав собственные склады боеприпасов, несмотря на огромное финансирование.

Французская газета Le Monde отмечала, что инструкторы НАТО проводят слишком короткое обучение солдат ВСУ. При этом украинские военные обладали недостаточной подготовкой и шокировали инструкторов альянса плохой организацией.