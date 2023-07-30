В здании в «Москва-Сити» произошел взрыв Фото: ГУ МЧС по городу Москве

В здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити» произошел взрыв, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В результате хлопка на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление», - говорится в публикации.

Отмечалось, что пострадавших нет, пожара не последовало.

Экстренные службы сообщили, что башня «IQ-квартала» эвакуирована после происшествия.

Как писал сайт KP.RU, ранее 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на два нежилых здания в столице.

Мэр отмечал, что удары беспилотников произошли около четырёх часов. Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работали на месте.

Напомним, рано утром 24 июля обломки беспилотного летательного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве.

Кроме того, 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких беспилотников на жилые дома в столице.