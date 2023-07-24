Собянин: Беспилотники атаковали два нежилых здания в Москве Фото: Агентство городских новостей Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотники атаковали

два нежилых здания в Москве.

«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям», - написал Собянин.

По словам мэра столицы, серьёзных разрушений и пострадавших нет.

Собянин отметил, что все оперативные службы работают на месте.

Как писал сайт KP.RU, утром 24 июля обломки беспилотного летательного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве.

Отмечалось, что по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работали правоохранительные органы и экстренные службы.

Напомним, 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких беспилотников на жилые дома в столице.

Собянин уточнил, что рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий.