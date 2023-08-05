Рогов: В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы Фото: REUTERS

Глава Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы.

«В нескольких районах областного центра, временно оккупированного режимом Зеленского, слышны взрывы», - написал Рогов.

Он подчеркнул, что причина взрывов «работа ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей города».

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Херсон слышны взрывы.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», - говорится в сообщении.

По данным издания, в Херсоне уже в третий раз раздаются взрывы, сейчас там также частично исчез свет.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Харьковской области и Сумской области Украины прогремела серия взрывов, сообщали украинские СМИ. При этом каких-либо подробностей произошедшего украинские издания не приводили.

Ранее ночью 3 августа в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал громкий взрыв. Причиной взрыва стал прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября.