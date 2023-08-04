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НовостиПолитика4 августа 2023 20:15

В Харьковской области прогремело несколько взрывов

Также взрывы прозвучали и в Сумской области
Сергей ГАПЧУК
В Харьковской области прогремело несколько взрывов

В Харьковской области прогремело несколько взрывов

Фото: REUTERS

В Харьковской области раздалось несколько взрывов, об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», - говорится в сообщении.

Кроме того, украинское издание «Зеркало недели», написало о раздавшихся взрывах в Сумской области.

Других подробностей украинские издания не приводили.

Как писал сайт KP.RU, ночью 3 августа в Харьковской области также гремели взрывы.

Этой же ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал громкий взрыв. Причиной взрыва стал прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий.

Кроме того, ночью 31 июля серия взрывов прозвучала в Харькове на востоке Украины.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября.