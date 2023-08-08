Путин пообещал, что программы льготной ипотеки в России будут продолжены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России продолжат развивать программы льготной ипотеки, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли.

«В значительной степени этот рекордный, так скажем, урожай жилищного строительства связан с ипотекой. Будем все делать для того, чтобы она продолжалась. Льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», – сказал глава государства.

Вместе с тем российский лидер отметил, что «качество» заемщиков создает некоторые проблемы. Он подчеркнул, что у некоторых из них уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов.

Как писал сайт KP.RU, Путин ранее поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об увеличении максимального размера льготной ипотеки для многодетных детей с тремя детьми в возрасте до 18 лет. Льготная ипотека будет касаться жилых помещений с площадью более 60 квадратных метров (до 9 миллионов рублей) и общей площадью свыше 80 квадратных метров (до 12 миллионов рублей).