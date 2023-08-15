Воздушная тревога объявлена в Киеве и шести регионах Украины Фото: REUTERS

На территории Украины объявлена воздушная тревога.Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Судя по информации ресурса, сирены слышны в Киеве и еще шести областях Украины. Речь идет о Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, в ночь на понедельник, 14 августа, в Херсоне была слышна серия взрывов. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского издания в 01.09 по московскому времени вместе с призывом к жителям Херсона быть осторожными. В тот же момент официальный ресурс министерства цифровой трансформации Украины по оповещению о воздушных тревогах сообщил о звучащих сиренах в Киеве и ряде регионов страны, среди которых Киевская, Днепропетровская, Одесская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области.