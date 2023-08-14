В Херсоне прозвучали взрывы

В Херсоне в ночь на 14 августа прозвучали взрывы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько взрывов прозвучало в Херсоне в ночь на понедельник 14 августа. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». Сообщение о взрывах появилось в Telegram-канале издания в 01.09 по московскому времени вместе с призывом к жителям Херсона быть осторожными.

В то же время официальный ресурс министерства цифровой трансформации Украины по оповещению о воздушных тревогах сообщает, что сирены звучат в Киеве и ряде регионов страны. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за атаку на Крымский мост в субботу 12 августа.

Тем временем Украина начала эвакуацию Купянского района из-за продвижения армии России. За сутки было эвакуировано 111 человек.

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