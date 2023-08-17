Суд оштрафовал музыканта Андрея Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Симоновский суд Москвы в четверг, 17 августа, оштрафовал на 35 тысяч рублей музыканта Андрея Макаревича* за отсутствие маркировки иноагента на постах в соцсетях.

«Суд признал Макаревича* виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей», - цитирует судью ТАСС.

По информации суда, Макаревич* разместил в своем Telegram-канале пост, на котором не было маркировки иностранного агента.

Музыкант Андрей Макаревич* был включен Министерством юстиции России в реестр физических лиц-иностранных агентов 2 сентября 2022 года. Лидер группы «Машина времени» включен в список за осуществление политической деятельности, финансирование которой велось с Украины.

Ранее суд вынес штраф рэперу Oxxxymiron (Мирон Федоров*) на 40 тысяч рублей за пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором отсутствовала пометка иноагента. Речь идет о материале, который был опубликован вечером 31 декабря 2022 года. На данный момент публикация удалена.

*признан в России иноагентом