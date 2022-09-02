Минюст России включил Андрея Макаревича* в список иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыкант Андрей Макаревич* включен Министерством юстиции России в реестр физических лиц-иностранных агентов.

На сайте Минюста указано, что лидер группы «Машина времени» включен в список иноагентов за осуществление политической деятельности, финансирование которой велось с Украины.

Кроме того, в реестр физлиц-иноагентов внесены блогер Максим Кац*, телеведущая Татьяна Лазарева* и журналист Дмитрий Гордон*. Основание для включения то же – осуществление политической деятельности, при этом, по данным Минюста, источники их финансирования также украинские.

Что касается списка СМИ-иноагентов, то он пополнился телеведущим и юмористом Михаилом Шацем**.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова*, журналистов Дмитрия Алешковского* и Евгению Альбац*.

*Лицо, признанное в России иноагентом

**СМИ, признанное в России иноагентом