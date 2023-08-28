Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 28 августа, обнародовало кадры уничтожения боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении.

«Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 ударом управляемых ракет уничтожили боевые бронированные машины ВСУ», — сказано в заявлении ведомства.

На опубликованных кадрах видно, как российские военные наводят оружие на украинскую бронетехнику. После этого они осуществляют удар по цели, затем происходит взрыв.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показано уничтожение самоходной артиллерийской установки ВСУ операторами FPV-дронов Вооруженных сил России.

Сайт KP.RU писал, что экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, которых в НАТО назвали «Аллигаторами», сегодня уничтожают по несколько целей за один боевой вылет. Они наносят точные удары управляемыми ракетами по колоннам ВСУ. Летчики работают вместе с разведчиками, операторами дронов и артиллеристами.

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