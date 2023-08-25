Видео уничтожения бронетехники ВСУ российским дроном опубликовало Минобороны РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 25 августа, опубликовало видео, на котором показано уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах, опубликованных российским военным ведомством, можно увидеть, как операторы FPV дронов Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации уничтожили самоходную артиллерийскую установку украинских войск.

Напомним, накануне в пятницу, 25 августа, Министерство обороны РФ представило кадры уничтожения минометного расчета украинских войск. Отмечалось, что высокоточный боеприпас навели по выявленной ранее позиции минометчиков ВСУ. В результате атаки ВС России расчет был уничтожен.

Днем ранее, 24 августа, российское военное ведомство опубликовало видео поражения экипажем истребителя Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России установки противовоздушной обороны С-300ПС украинской армии в Николаевской области.