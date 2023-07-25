Наши «Аллигаторы» душат «Леопардов» как слепых котят

Разведовательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время боевой работы на Запорожском направлении СВО. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ под прикрытием лесополосы, атаковал бронеобъект высокоточным оружием. В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем полностью уничтожен», - комментируют в Минобороны России.

Мы неоднократно пересказывали истории летчиков армейской авиации, совершивших за время СВО сотни боевых вылетов. Все они в один голос заявляли: Ка-52 лучший в своем классе! Не стал исключением и герой ролика Минобороны России - командир вертолета с позывным «Мастер». Он поистине гордится своей винтокрылой машиной, многократно проверенной в боевых вылетах.

«Ка-52, вооруженный такими противотанковыми управляемыми ракетами как «Вихрь», на поле боя решает много задач по уничтожению бронированной техники противника, – комментирует кадры боевой работы «Мастер». – Поэтому Ка-52 быстро сделал антирекламу танкам «Леопард» и другой хваленной технике».

Экипажи наших разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, которых в НАТО за хищный нрав назвали «Аллигаторами», сегодня уничтожают по несколько целей за один боевой вылет. Они едва выглядывают из-за горизонта, зависают в воздухе и наносят точные удары управляемыми ракетами по колоннам ВСУ. Жгут первую и последнюю боевую машину на дороге через минное поле, а затем в «огненной карусели» душат «Леопардов» как слепых котят. Летчики работают вместе с разведчиками, операторами дронов и артиллеристами.

Действительно, не многие НАТОвские хищники смогли пережить встречу с русскими «Аллигаторами». Эти поединки на поле боя навсегда развеяли все мифы о превосходстве западного вооружения.

Каждый из наших бойцов, будь то летчик или пехотинец, десантник или морпех, уверен в силе русского оружия и абсолютно убежден: Победа будет за нами!

Недавно министр обороны Сергей Шойгу похвалил за героизм трудовые коллективы оборонных заводов и отметил, что «поставки боевых ударных вертолетов «Ка-52» выросли в 2 раза, а «Ми-28» в 3 раза».