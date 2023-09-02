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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 8:02

Шесть человек погибли в результате ДТП фуры с пассажирским автобусом в Турции

В результате аварии еще 43 человека пострадали
Роман ПОЛОСИКОВ
Шесть человек погибли в результате ДТП фуры с пассажирским автобусом в Турции

Шесть человек погибли в результате ДТП фуры с пассажирским автобусом в Турции

Фото: REUTERS

В Турции грузовик с песком врезался в автобус с людьми, которые направлялись на свадьбу. В результате столкновения шесть человек погибли и еще 43 пострадали. Об этом рассказали в турецком издании A Haber.

По предварительной информации, водитель грузовика с песком потерял управление, после чего вылетел на встречную полосу, попутно пробив ограждение. Правоохранительные органы уже работают на месте происшествия и проводят расследование.

Авария произошла в городе Денизли, который находится на юго-западе Турции, а о состоянии пострадавших на данный момент информации не поступало.

Ранее стало известно о жутком столкновении пассажирского автобуса с поездом в Чили. В результате происшествия погибли не менее семи человек. В момент аварии все ограждения работали исправно, поэтому водителя автобуса задержали сотрудники правопорядка.