Шесть человек погибли в результате ДТП фуры с пассажирским автобусом в Турции Фото: REUTERS

В Турции грузовик с песком врезался в автобус с людьми, которые направлялись на свадьбу. В результате столкновения шесть человек погибли и еще 43 пострадали. Об этом рассказали в турецком издании A Haber.

По предварительной информации, водитель грузовика с песком потерял управление, после чего вылетел на встречную полосу, попутно пробив ограждение. Правоохранительные органы уже работают на месте происшествия и проводят расследование.

Авария произошла в городе Денизли, который находится на юго-западе Турции, а о состоянии пострадавших на данный момент информации не поступало.

Ранее стало известно о жутком столкновении пассажирского автобуса с поездом в Чили. В результате происшествия погибли не менее семи человек. В момент аварии все ограждения работали исправно, поэтому водителя автобуса задержали сотрудники правопорядка.