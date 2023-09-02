Минимум семь человек погибли при столкновении автобуса с поездом в Чили

В Чили минимум семь человек погибли при столкновении автобуса с поездом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Чили автобус столкнулся с поездом, погибли по меньшей мере семь человек.

По информации радиостанции BioBio, авария произошла на юге страны, когда автобус с 14 пассажирами направлялся из Коронеля в Сан-Педром-де-ла-Пас. В компании-операторе железнодорожных перевозок EFE отметили, что в момент происшествия ограждения на железнодорожном переезде работали исправно. Известно, что задержан водитель автобуса.

Напомним, 11 июля в Алтайском крае столкнулись грузовой поезд и автобус. В результате аварии один человек скончался, водитель автобуса пострадал. ЧП произошло на перегоне Панкрушиха-Урываево. В момент аварии пассажиров в салоне не было.

В конце июля микроавтобус, который перевозил туристов из Казахстана, столкнулся с грузовиком около города Аланья в Турции. Жертвами аварии стали два человека, в том числе гид. Еще 12 человек пострадали.