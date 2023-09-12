Чубайс отказался комментировать слова Путина о его работе в «Роснано» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс отказался комментировать высказывания президента России Владимира Путина о том, что по итогам его деятельности в госкорпорации образовалась финансовая дыра.

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», – сказал экс-глава «Роснано» в беседе с ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума прокомментировал отъезд Чубайса в Израиль, высказав недоумение этим решением. По словам главы государства, экс-советник президента оставил в госкорпорации «финансовую дыру».

Российский лидер предположил, что экс-глава госкорпорации уехал из страны, потому что боится возбуждения против него уголовных дел. Путин также удивился, что его бывший советник поменял фамилию и документы.

Напомним, в конце января этого года бывший руководитель «Роснано» и его жена Авдотья Смирнова были замечены в аэропорту Израиля в ожидании вылета на Кипр.