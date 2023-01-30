Анатолий Чубайс с женой замечены в аэропорту Израиля Фото: Telegram-канал Александра Добровинского

Бывший руководитель компании «Роснано» Анатолий Чубайс и его жена Авдотья Смирнова были замечены в аэропорту Израиля в ожидании вылета на Кипр, об этом сообщил адвокат Александр Добровинский в своем Telegram-канале.

«Встретил Анатолия Чубайса в аэропорту Бен Гурион», - рассказал Добровинский.

Он подчеркнул, что Чубайс «летит на Кипр по израильскому паспорту».

На фотографиях, опубликованных юристом, с Чубайсом запечетлена его жена. Они обедали в ожидании вылета на Кипр.

Как писал сайт KP.RU, 23 марта 2022 года Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ.

Отмечалось, что Чубайс больше не будет занимать пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Кроме того, уточнялось, что в этот же день Чубайс покинул территорию Российской Федерации.

Напомним, 4 декабря 2020 года Чубайс занял пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями .

Ранее сообщалось, что доходы Чубайса во время работы в «Роснано» составляли 1 млрд рублей в год.