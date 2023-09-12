Путин высказал недоумение отъездом Чубайса в Израиль Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал отъезд бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Израиль, высказав недоумение этим решением. По словам главы государства, экс-советник президента оставил в госкорпорации «финансовую дыру».

«Чубайс зачем-то там прячется. Зачем он это делает? Удрал!» – заявил глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Как отметил российский лидер, после отъезда Чубайса в «Роснано» образовалась большая «финансовая дыра». Он предположил, что экс-глава госкорпорации уехал из страны, потому что боится возбуждения против него уголовных дел. Путин также удивился, что его бывший советник поменял фамилию и документы.

«Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маша Израилевич. Зачем он это делает?», - добавил российский лидер.

Напомним, в конце января этого года бывший руководитель «Роснано» и его жена Авдотья Смирнова были замечены в аэропорту Израиля в ожидании вылета на Кипр.