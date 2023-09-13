Шойгу утвердил список болезней, с которыми не призовут по мобилизации

Фото: ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых граждане считаются непригодными к службе в российской армии по контракту в период мобилизации и военного положения. Поправки призваны повысить эффективность комплектования ВС России гражданами, ограниченно годными к военной службе.

По новым правилам, к службе по контракту в российских войсках не допускаются люди с ВИЧ, гепатитами B и С, любыми формами активного туберкулеза, раком лимфатической и кроветворной систем, сахарным диабетом 1 типа и психическими расстройствами, вызванными употреблением психостимуляторов.

Также к службе признают непригодными людей с астмой, врожденными аномалиями органов дыхания, серьезными проблемами с печенью и отсутствием каких-либо конечностей.

Тем временем на Украине разрешили мобилизовать в ряды ВСУ как граждан с ВИЧ и гепатитами, так и с психическими заболеваниями.