Опубликована архитектура программы форума «Эко Алтай. Нить природы». Фото: Росконгресс

На Алтае на территории курорта «Манжерок» пройдет международный форум «Эко Алтай. Нить природы». Стала известна архитектура деловой программы мероприятия, которое пройдет в формате открытого диалога.

На форуме будут представлены инновационные стратегии, проекты экологического развития и передовые практики регионов по устойчивому развитию территорий. Организаторами мероприятия стали правительство Алтая, фонд «Росконгресс» и АНО «Центр развития Республики Алтай».

Ожидается, что в рамках форума состоятся сессии и круглые столы, посвященные ключевым аспектам экологии России. Участники мероприятия обсудят вопросы формирования отечественных принципов устойчивого развития регионов, программы биобезопасности и эколого-экономического развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета, политику территориального развития и поиск новых точек устойчивого развития территорий.

Также в ходе форума будут затронуты вопросы международного экологического сотрудничества и актуальных евразийских экологических практик. Особое внимание планируется уделить экокультурному воспитанию и подготовке кадров для зеленой экономики. В сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив пройдет сессия по экологическому предпринимательству. Отдельное место в программе занимает блок, посвященный экологическому туризму на особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, в рамках форума состоится выездная сессия Госдумы, на которой парламентарии обсудят вопросы совершенствования правового регулирования сохранения уникальных водных объектов и природных территорий. Главным событием деловой программы станет пленарное заседание «От экологии мышления к экологическому суверенитету».

Форум «Эко Алтай. Нить природы» будет проходить два дня – 29 и 30 сентября 2023 года. В нем примут участие представители из Монголии, Беларуси, Казахстана, а также руководители российских регионов, политики и руководители компаний, эксперты и общественники.

Сайт KP.RU ранее анонсировал проведение форума на территории курорта «Манжерок». В этом году мероприятие впервые пройдет в международном формате.