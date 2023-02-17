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Общество17 февраля 2023 7:00

Что привлекает туристов на «Манжерок»?

Нынешней зимой спрос на главный горнолыжный курорт Республики Алтай вырос на 80 процентов
Павел ЧЕРНЫШОВ
Нынешней зимой спрос на главный горнолыжный курорт Республики Алтай вырос на 80 процентов

Нынешней зимой спрос на главный горнолыжный курорт Республики Алтай вырос на 80 процентов

Фото: Shutterstock

Что такое Манжерок? У каждого он свой. Люди пожилые скажут, что это одноименный шлягер Эдиты Пьехи, который разрывал советскую эстраду еще в 1960-х. Киноманы добавят, что именно в этом живописном поселке Горного Алтая проходили съемки фильма Василия Шукшина «Живет такой парень». А активная молодежь уверенно ответит, что «Манжерок» – это новая звезда на карте всесезонных курортов России.

И это все правда! Причем, уже в ближайшее время «Манжерок» станет одной из главных площадок в сфере развития внутреннего и въездного туризма России.

«ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИВАЕТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНО»

«Традиции горнолыжного спорта в республике очень сильны. У нас этому способствует сама природа и рельеф местности, а проведение таких соревнований, как этап Кубка России, международных соревнований в Манжероке, бесспорно, служит новым шагом в развитии горных лыж в Республике Алтай», – на днях сообщил глава региона Олег Хорохордин президенту Федерации горнолыжного спорта России Леониду Мельникову.

Фото: Shutterstock

Встреча состоялась по окончании очередного этапа Кубка России и международного турнира – Кубок курорта «Манжерок», который традиционно проходит на Алтае. В ответ Леонид Мельников заверил, что эти соревнования теперь регулярно будут проводить на Алтае, поскольку здесь есть и условия для этого и власти заинтересованы в развитии горнолыжного туризма. На курорте в последние годы была создана уникальная инфраструктура - 22 км качественных трасс, три канатные дороги и современная система оснежения. Это позволило провести соревнования на высоком уровне, что отметили организаторы и участники соревнований.

На самом деле власти можно понять. Всесезонный курорт «Манжерок» буквально создан для активного туризма. Находится в живописном месте Алтая – всего в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска в 380 метрах над уровнем моря у подножия горы Малая Синюха. Еще здесь есть лес, единственное в Республике Алтая теплое озеро и, конечно же, снег. Причем, настоящий снег здесь есть даже тогда, когда на многих курортах в других регионах России и мира его нет от слова совсем.

ГДЕ БОГАТЫРИ ОЖИВАЮТ

«Манжерок» как курорт появился на свет в 2010 году, когда была запущена первая канатная дорога и первые три корпуса гостиничного комплекса. С 2012 года его развитием занимается Сбербанк.

Что такое «Манжерок» сегодня? Это крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай. Современное и экологичное место для отдыха всех поколений. Это место силы, способное оказать трансформирующее влияние на каждого гостя. Уникальное сочетание современных технологий, комфорта и экологичности делает курорт одним из самых привлекательных в стране.

Фото: ТАСС/ Александр Тырышкин

Фото: ТАСС/ Александр Тырышкин

Зимой он интересен как начинающим спортсменам, так и профессионалам сноуборда и лыж. Начиная с 2021 года здесь проходит этап Кубка России по горнолыжному спорту.

На курорте также есть чем заняться и летом. Любители экстремальных видов спорта на велотрассах остаются наедине с природой и собственным адреналином. А пешие тропы разной сложности, окутанные мифами и легендами, перенесут гостя в древний Алтай, где богатыри оживают, а границы миров размываются.

И люди это понимают. Популярность курорта растет. Средняя загрузка отеля в 2022 году составила 70%. Руководство «Манжерока» прогнозирует, что в зимний сезон 2022/2023 курорт примет порядка 180 тысяч гостей (рост на 80% всего за год!).

Курорт уделяет большое внимание и социальным программам. Так, с 2019 года активно развивает программа «Манжерок – детям». За 2022 год благодаря курорту в селе Манжерок появились уже два современных объекта - многофункциональная спортивная площадка и модульное здание школы для занятий по технологии. В зимнее время реализуется программа льготного обучения по горным лыжам для детей Манжерока, а летом на территории курорта работает детская школа роллер спорта и скейтборда.

Фото: Shutterstock

Кроме того, «Манжерок» – один из немногих курортов страны, который предлагает бесплатные ски-пассы для детей до 10 лет. Еще один социальный проект курорта «Лыжи мечты» и «Ролики мечты» – более 4 лет особенные дети зимой получают возможность кататься на склонах Малой Синюхи, а лето проводят на роликах. Проект «Манжерок — детям» признан лучшим социальным проектом 2022 года.

Кроме того, всесезонный курорт Сбера стал лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года».

Ростуризм назвал «Манжерок» лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. Начиная с 2018 года курорт признается лучшим по версии Ski Business Awards и имеет восемь наград. Четыре из них получены в этом году: «Лучший инвестиционный проект», «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО» и «Лучший архитектурный проект» (за проект пятизвёздочного гостиничного комплекса). Также в 2022 году тематический парк «Хранитель Большого Алтая» стал лучшим этнографическим парком страны.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ И КОНТИНЕНТОВ

Причем, инвестиционная программа предусматривает дальнейшее развитие территории курорта. Расскажем лишь о ближайших планах.

В апреле 2023 года планируется ввод гостиничного комплекса 5* на 304 номера. В отеле построена вся необходимая инфраструктура для отдыха и корпоративных мероприятий. Конференц-центр состоит из 10 залов, самый большой из которых рассчитан на 500 человек. Ski-сервис оснащен оборудованием мирового уровня. Гости смогут посетить один из самых больших в стране спа-комплексов площадью 4,8 тыс. квадратных метров с пятью бассейнами, 10 термальными зонами, банями, саунами, зоной спа-уходов и массажными кабинетами. Для посетителей с детьми предусмотрен досуговый центр.

К концу года на территории курорта появятся 12 вилл различных категории, выполненные из массива кедра. Второй этап развития курорта подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию панорамного ресторана на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров, строительство которого стартует весной 2023 года.

Третий этап включает строительство новых канатных дорог и горнолыжных трасс. В результате преобразований курорт «Манжерок» получит статус одного из крупнейших и наиболее современных курортов России, обладающий зоной катания протяженностью около 67 км.

Фото: Shutterstock

А теперь представьте на мгновенье.

…Подкова отеля раскинулась у основания горы: от него в одну сторону – вид на спуск, в другую – на озеро. Легкие морозец. Хруст снега. Лес. А вокруг туристы самого разного возраста: молодежь, пожилые люди, дети. Приятно, когда такие места связывают поколения. И даже континенты!

29-30 сентября на территории курорта «Манжерок» пройдет третий Алтайский экологический форум «Эко-Алтай. Нить природы». В этом году мероприятие впервые пройдет в международном формате.

«Есть предварительная договоренность с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Паваном Капуром об участии делегации страны в мероприятии. Кроме того, рассматривается возможность пригласить на форум не только представителей других регионов, заинтересованных в развитии экологической повестки, но и участников из других стран, в частности Монголии и Вьетнама», – резюмировал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Туризм: Горные лыжи