Что привлекает туристов на «Манжерок»?

Нынешней зимой спрос на главный горнолыжный курорт Республики Алтай вырос на 80 процентов Фото: Shutterstock

Что такое Манжерок? У каждого он свой. Люди пожилые скажут, что это одноименный шлягер Эдиты Пьехи, который разрывал советскую эстраду еще в 1960-х. Киноманы добавят, что именно в этом живописном поселке Горного Алтая проходили съемки фильма Василия Шукшина «Живет такой парень». А активная молодежь уверенно ответит, что «Манжерок» – это новая звезда на карте всесезонных курортов России.

И это все правда! Причем, уже в ближайшее время «Манжерок» станет одной из главных площадок в сфере развития внутреннего и въездного туризма России.

«ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИВАЕТСЯ СТРЕМИТЕЛЬНО»

«Традиции горнолыжного спорта в республике очень сильны. У нас этому способствует сама природа и рельеф местности, а проведение таких соревнований, как этап Кубка России, международных соревнований в Манжероке, бесспорно, служит новым шагом в развитии горных лыж в Республике Алтай», – на днях сообщил глава региона Олег Хорохордин президенту Федерации горнолыжного спорта России Леониду Мельникову.

Фото: Shutterstock

Встреча состоялась по окончании очередного этапа Кубка России и международного турнира – Кубок курорта «Манжерок», который традиционно проходит на Алтае. В ответ Леонид Мельников заверил, что эти соревнования теперь регулярно будут проводить на Алтае, поскольку здесь есть и условия для этого и власти заинтересованы в развитии горнолыжного туризма. На курорте в последние годы была создана уникальная инфраструктура - 22 км качественных трасс, три канатные дороги и современная система оснежения. Это позволило провести соревнования на высоком уровне, что отметили организаторы и участники соревнований.

На самом деле власти можно понять. Всесезонный курорт «Манжерок» буквально создан для активного туризма. Находится в живописном месте Алтая – всего в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска в 380 метрах над уровнем моря у подножия горы Малая Синюха. Еще здесь есть лес, единственное в Республике Алтая теплое озеро и, конечно же, снег. Причем, настоящий снег здесь есть даже тогда, когда на многих курортах в других регионах России и мира его нет от слова совсем.

ГДЕ БОГАТЫРИ ОЖИВАЮТ

«Манжерок» как курорт появился на свет в 2010 году, когда была запущена первая канатная дорога и первые три корпуса гостиничного комплекса. С 2012 года его развитием занимается Сбербанк.

Что такое «Манжерок» сегодня? Это крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай. Современное и экологичное место для отдыха всех поколений. Это место силы, способное оказать трансформирующее влияние на каждого гостя. Уникальное сочетание современных технологий, комфорта и экологичности делает курорт одним из самых привлекательных в стране.

Фото: ТАСС/ Александр Тырышкин

Зимой он интересен как начинающим спортсменам, так и профессионалам сноуборда и лыж. Начиная с 2021 года здесь проходит этап Кубка России по горнолыжному спорту.

На курорте также есть чем заняться и летом. Любители экстремальных видов спорта на велотрассах остаются наедине с природой и собственным адреналином. А пешие тропы разной сложности, окутанные мифами и легендами, перенесут гостя в древний Алтай, где богатыри оживают, а границы миров размываются.

И люди это понимают. Популярность курорта растет. Средняя загрузка отеля в 2022 году составила 70%. Руководство «Манжерока» прогнозирует, что в зимний сезон 2022/2023 курорт примет порядка 180 тысяч гостей (рост на 80% всего за год!).

Курорт уделяет большое внимание и социальным программам. Так, с 2019 года активно развивает программа «Манжерок – детям». За 2022 год благодаря курорту в селе Манжерок появились уже два современных объекта - многофункциональная спортивная площадка и модульное здание школы для занятий по технологии. В зимнее время реализуется программа льготного обучения по горным лыжам для детей Манжерока, а летом на территории курорта работает детская школа роллер спорта и скейтборда.

Фото: Shutterstock

Кроме того, «Манжерок» – один из немногих курортов страны, который предлагает бесплатные ски-пассы для детей до 10 лет. Еще один социальный проект курорта «Лыжи мечты» и «Ролики мечты» – более 4 лет особенные дети зимой получают возможность кататься на склонах Малой Синюхи, а лето проводят на роликах. Проект «Манжерок — детям» признан лучшим социальным проектом 2022 года.

Кроме того, всесезонный курорт Сбера стал лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года».

Ростуризм назвал «Манжерок» лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. Начиная с 2018 года курорт признается лучшим по версии Ski Business Awards и имеет восемь наград. Четыре из них получены в этом году: «Лучший инвестиционный проект», «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО» и «Лучший архитектурный проект» (за проект пятизвёздочного гостиничного комплекса). Также в 2022 году тематический парк «Хранитель Большого Алтая» стал лучшим этнографическим парком страны.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ И КОНТИНЕНТОВ

Причем, инвестиционная программа предусматривает дальнейшее развитие территории курорта. Расскажем лишь о ближайших планах.

В апреле 2023 года планируется ввод гостиничного комплекса 5* на 304 номера. В отеле построена вся необходимая инфраструктура для отдыха и корпоративных мероприятий. Конференц-центр состоит из 10 залов, самый большой из которых рассчитан на 500 человек. Ski-сервис оснащен оборудованием мирового уровня. Гости смогут посетить один из самых больших в стране спа-комплексов площадью 4,8 тыс. квадратных метров с пятью бассейнами, 10 термальными зонами, банями, саунами, зоной спа-уходов и массажными кабинетами. Для посетителей с детьми предусмотрен досуговый центр.

К концу года на территории курорта появятся 12 вилл различных категории, выполненные из массива кедра. Второй этап развития курорта подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию панорамного ресторана на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров, строительство которого стартует весной 2023 года.

Третий этап включает строительство новых канатных дорог и горнолыжных трасс. В результате преобразований курорт «Манжерок» получит статус одного из крупнейших и наиболее современных курортов России, обладающий зоной катания протяженностью около 67 км.

Фото: Shutterstock

А теперь представьте на мгновенье.

…Подкова отеля раскинулась у основания горы: от него в одну сторону – вид на спуск, в другую – на озеро. Легкие морозец. Хруст снега. Лес. А вокруг туристы самого разного возраста: молодежь, пожилые люди, дети. Приятно, когда такие места связывают поколения. И даже континенты!

29-30 сентября на территории курорта «Манжерок» пройдет третий Алтайский экологический форум «Эко-Алтай. Нить природы». В этом году мероприятие впервые пройдет в международном формате.

«Есть предварительная договоренность с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Паваном Капуром об участии делегации страны в мероприятии. Кроме того, рассматривается возможность пригласить на форум не только представителей других регионов, заинтересованных в развитии экологической повестки, но и участников из других стран, в частности Монголии и Вьетнама», – резюмировал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.