Орбан заявил, что зол на Киев из-за повышения платы за транзит нефти в Венгрию Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что злится на компании из Украины, повышающие плату за транзит нефти из РФ. Из-за этого в Венгрии растет инфляция, сказал он в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, из-за этого Венгрия закупает топливо по цене в 3,5 раза выше, на 48 миллиардов форинтов (125 миллионов евро) больше. Венгерские компании также были вынуждены поднять стоимость бензина, а это привело к росту инфляции.

Премьер подчеркнул, что с одной стороны он злится, а с другой стороны "украинцы сражаются без денег и оружия, двигаясь в сторону продолжения конфликта". При этом, ЕС уже выделил Киеву более 730 миллионов евро, что серьезно ухудшило экономическую ситуацию во всей Европе.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС потратил на поддержку Украины уже более 730 млн евро. Он считает, что риск краха экономики может заставить ЕС прекратить помогать Киеву и выступить за мирное урегулирование конфликта.