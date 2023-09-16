Глава ВГА Ганчев: в районе реки Оскол под Харьковом идут серьезные бои Фото: Александр КОЦ

В Харьковской области в районе реки Оскол идут "серьезные бои". Сторона противника несет "колоссальные потери", сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

По его словам, на данный момент работают и артиллерия, и авиация.

"Колоссальные потери несет противник на данном направлении", - заявил Ганчев, комментируя ситуацию в районе реки Оскол.

Также он добавил, что не может раскрыть все подробности, поскольку бои еще продолжают идти. При этом, в рядах украинских военных можно заметить панику и растерянность, что говорит об успехах российской армии.

ВСУ начали применять новую тактику, которая вынудит российскую армию нанести поражение Киеву без компромиссов. Такого мнения придерживается советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор.