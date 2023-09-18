Российские военные уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ Фото: Александр КОЦ

Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ в районе Приютного, об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями при поддержке артиллерии уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ в районе Приютного», - заявил Чехов.

Он добавил, что сорвана ротация подразделений ВСУ севернее Никольского.

Офицер отметил, что противник понес потери в живой силе и технике.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что разведчики группировки войск «Запад» после предварительной подготовки совершили налет на один из трех опорных пунктов в тылу противника в Харьковской области.

Бойцами был захвачен как раз центральный опорный пункт на данном направлении, при этом удалось ликвидировать шестерых украинских солдат.

По словам разведчика, был выбран самый наглый, дерзкий маршрут по открытому участку местности.