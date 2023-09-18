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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:34

ФАС обязала операторов отменить платежи за раздачу интернета с телефонов

Перестать брать плату за такие услуги «большая четверка» должны в течение месяца
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФАС обязала операторов отменить платежи за раздачу интернета с телефонов

ФАС обязала операторов отменить платежи за раздачу интернета с телефонов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 должны больше не брать платежи за раздачу интернета с мобильных устройств. Такое предписание «большой четверки» дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«В действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС России выдала компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предупреждения о прекращении подобных действий», - сказано в сообщении ведомства.

Федеральная антимонопольная служба установила, что операторы навязывают своим абонентам невыгодные условия об оказании услуг связи при помощи установления платы. Перестать брать плату за такие услуги они должны в течение месяца

Напомним, в конце августа этого года ФАС получила от абонентов мобильных операторов жалобы на введение платы за раздачу интернета с телефонов. Как писал сайт KP.RU, ведомство обещало рассмотреть эти жалобы.