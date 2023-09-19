Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в промзоне города Фото: REUTERS

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по городской промзоне, об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«Мэр Харькова сообщает о прилете по промзоне на Холодной Горе», - говорится в публикации.

Ранее издание сообщало о взрывах в Харькове, была объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ночью 18 сентября в Харьковской области прогремели взрывы, о чем сообщало украинское издание «Зеркало недели». Каких-либо подробностей издание не приводило.

17 сентября Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу. Отмечалось, что харьковчане слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.