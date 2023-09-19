Rebelion: Решение помогать Украине обернулось большой ошибкой для НАТО Фото: REUTERS

НАТО совершила необдуманный поступок, вынудив Украину начать конфликт, об этом написала обозреватель Rebeliоn Мария Мерседес Бланко Рейес.

«Конфликт на Украине убедительно показал, что НАТО не способна защитить даже собственную территорию. …Киев продолжает слабеть, и история с Украиной подходит к концу», - заявила Рейес.

Она добавила, что украинский конфликт привел к истощению арсеналов и запасов альянса.

«Для НАТО это не сулит ничего хорошего. ...Украина изначально не имела достаточных ВВС и в принципе не должна была участвовать в боевых действиях, но НАТО, особенно США, подвели ее к этому вооруженному конфликту», - подытожила журналистка.

Как писал сайт KP.RU, в январе Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

В апреле министерство иностранных дел России направило ноту всем странам, поставляющим на Украину оружие. Уточнялось, что нота направлена в том числе и в Соединенные Штаты.

22 июня президент России Владимир Путин заявил, что высокие потери ВСУ в ходе текущего наступления показывают готовность западных партнеров Киева продолжать конфликт до последнего украинца.