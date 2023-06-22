Путин: потери ВСУ показали готовность Запада воевать до последнего украинца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что высокие потери ВСУ в ходе текущего наступления показывают готовность западных партнеров Киева продолжать конфликт до последнего украинца.

“Я понимаю, что это предварительные данные, потому что все до конца на поле боя невозможно разглядеть, но в целом понятно. Из этого можно сделать вывод, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является”, — отметил глава государства после докладов главы Минобороны России Сергея Шойгу и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о потерях украинской армии.

Напомним, ранее на заседании Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что в период с начала обещанного наступления ВСУ потеряли уже более 13 тысяч бойцов.

Днем ранее немецкий телеканал NTV, сообщил, что украинские летчики шокированы огромными потерями ВСУ в наступлении отказываются вылетать на задания около линии соприкосновения из-за тотального преимущества ВКС России в техническом аспекте.

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