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НовостиЗдоровье19 сентября 2023 8:23

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 48%

Число госпитализаций увеличилось на 20,6%
Дарья ЧИПУРНАЯ
В России выросло число заболеваемости Covid-19

В России выросло число заболеваемости Covid-19

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла на 48 процентов за минувшую неделю. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Так, по состоянию с 11 по 17 сентября показатель заболеваемости COVID-19 увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48 процентов и на 100 тысяч населения составил 8,2.

Рост заболеваемости зафиксирован в 70 регионах РФ. В 13 регионах показатель выше среднего.

Кроме того, за минувшую неделю выросло число госпитализаций. Такое увеличение отмечено в 42 субъектах РФ, в том числе в 20 регионах показатель выше среднего уровня по стране. Всего госпитализированы за прошедшую неделю 1973 человека. Это на 20,6 процентов больше по сравнению с предыдущей неделей. Зафиксированы 14 летальных исходов.

Отметим также, что 7280 человек выздоровели. Это на 61,5 процентов больше, чем на прошлой неделе.

Сайт KP.RU ранее рассказал все подробности о новом штамме коронавирусной инфекции пирола, который имеет свыше 30 мутаций и считается более заразным.