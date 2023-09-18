Имеет 30 мутаций и еще более заразный: что говорят врачи о новом коронавирусе «пирола» и стоит ли его бояться

Заболеваемость ковидом в большинстве регионов России на прошлой неделе еще увеличилась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость ковидом в большинстве регионов России на прошлой неделе еще увеличилась. Заражаются коронавирусом, болеют и попадают в больницы все больше россиян. Несмотря на то, что подавляющее большинство из нас уже имели дело с коронавирусом - либо переболев, либо привившись.

По сообщениям Роспотребнадзора, новый вариант коронавируса BA.2.86 под названием «пирoла», который и поднимает сейчас новую волну, развил в себе ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «oмикрона». К этому моменту он является наиболее заразным из всех предыдущих вариантов вируса. Однако первые результаты лабораторных исследований из Китая и Швеции говорят о том, что «пирола», вероятно, остается в рамках линии «омикрона» и не выделяется в отдельную новую эволюционную ветвь коронавируса. Косвенно в пользу этого говорит и то, что вакцины, созданные под «омикрон», работают и для «пиролы» - так заявили в Роспотребнадзоре. Чего ждать от «пиролы» в ближайшем будущем и как от него защищаться, «Комсомолке» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Особенность «пиролы» в том, что она далеко ушла от своего «предка", в ней развилось более 30 мутаций, в том числе внутри S-белка.

— Это очень много. До «пиролы» изменения исчислялись одним или двумя – четырьмя вариантами, до 10-ти в любом случае, когда появился «кракен» и «цербер». А здесь – сразу более 30 замен, - говорит Николай Крючков. – А чем больше мутаций происходит, тем менее распознаваемым для иммунной системы становится вариант вируса. А, значит, инфекции становится легче нас заражать и распространяться.

При таком раскладе, титр антител у переболевших или вакцинированных должен быть очень высоким, чтобы не пропустить «пирогу» внутрь организма. То есть иммунитет после болезни или прививки должен быть «свеженький». Антитела после вакцинации – разные и направлены на защиту от широкого спектра антигенных участков вируса, хотя в случае в «пиролой» меньшая часть этого спектра продолжает работать против вируса.

- По всей видимости, «пироге» удастся финт с уходом от ранее сформированного специфического иммунитета, - говорит Николай Крючков. - Но вот по данным о патогенности (способности вызывать тяжелые болезни) и летальности (число умерших от числа заболевших), к счастью, пока причин выделять «пиролу» в отдельную линию нет. Однако изменения в вирусе действительно серьезные и нетипичные для омикрон–линии. «Пирола» — это такой вариант «на грани» того, чтобы признать его родоначальником новой линии.

Вспышка заболеваемости, вызванная «пиролой» будет, считает наш эксперт. Причем, если «пироле» удастся занять доминирующую позицию среди других подвариантов «омикрона», то вспышка может быть масштабной.

За рост заболеваемости ковидом говорит и фактор сезонности, и снижение коллективного иммунитета к коронавирусу.

- Будет ли вспышка равна по масштабам предшествующим «омикроновским» вспышкам или нет, сказать трудно. Пока я вижу, что она должна быть меньше, - говорит Николай Крючков. – Но «меньше», это не значит «безболезненной», это значит, «меньше, чем на предыдущих пиках», но все же - серьезной. К тому же «пирола» — это очередное доказательство продолжающейся бурной эволюции коронавируса и возможных новых сюрпризов. Коронавирус сейчас, как пожар, который перешел в тлеющее состояние со всполохами, но и разрастание огня по-прежнему возможно.

Из эффективных вариантов защиты от коронавирусной инфекции эксперт называет вакцинацию, пусть даже и не адаптированными под новые варианты вируса вакцинами первого антигенного поколения, такими, как «Спутник», например. На перспективу поможет и продолжение работы над новыми вариантами вакцин и расширенная кампания по вакцинации.

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