Минфин рассматривает введение валютного контроля для сдерживания оттока капитала

Минфин рассматривает ограничение оттока капитала через дружественные страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что российские финансовые власти могут вернуть часть механизмов валютного контроля для сдерживания оттока капитала за границу.

“Рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, потому что меры еще обсуждаются”, — сказал чиновник на выступлении в Госдуме РФ 20 сентября.

Моисеев добавил, что разрабатываемые решения также позволят сдержать краткосрочные колебания курса рубля, однако на данный момент неясно, какие из возможных мер будут приняты.

Зампред Центрального Банка России Алексей Заботкин уточнил, что регулятор по-прежнему не поддерживает введение новых валютных ограничений, поскольку уже принятый комплекс мер является зеркальным ответом на наложенные ограничения на Россию.

Напомним, ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф также отмечал, что в данный момент в России происходит утечка российских денег и внебиржевая торговля, однако вводить эффективные валютные ограничения крайне сложно, поскольку любые подобные меры легко обойти.