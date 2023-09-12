Снижение ключевой ставки, утечка капитала и регулирование ИИ: главные заявления Германа Грефа на Восточном экономическом форуме

Председатель правления Сбербанка Герман Греф Фото: REUTERS

На пресс-конференции с участием президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа во время VIII Восточного экономического форума (6+) обсудили самые важные для людей и бизнеса вопросы: повышение ключевой ставки, отток капитала, ограничение рублевых переводов за границу и регулирование искусственного интеллекта, который все прочнее входит в нашу жизнь.

Ключевая ставка снизится

– Главный вопрос, который беспокоит россиян – будет ли повышение ключевой ставки?

– Лично я не ожидаю повышения ключевой ставки. Слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены. Окончательное решение должен принимать Банк России. Что касается нас, то понятно, что повышение ключевой ставки – не единственная мера, которая принимается в рамках ужесточения монетарной политики. Борьба с инфляцией – это всегда трейд-ин между экономическим ростом и воздействием на инфляционные тенденции. Меры для поддержания финансовой стабильности предприняты. Я думаю, что ЦБ будет корректировать свою позицию в зависимости от того, как рынок отреагирует на введенные меры.

На вопрос как долго нам жить с ключевой ставкой, Герман Греф ответил, что это не очень длинная история, потому что ЦБ научился работать с инфляционными всплесками:

– Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация, а за следующие три месяца из этого будут сделаны выводы. Все предпринятые меры дадут свой результат, и я думаю, что мы приступим к циклу снижения.

О рублевых переводах

Президент Сбера также прокомментировал возможность ограничения рублевых переводов за рубеж, для поддержания национальной валюты. Он отметил, что сегодня происходит утечка российских денег и внебиржевая торговля.

– Очень тяжело найти формулу, которая при многоаспектном регулировании может дать запланированный конечный результат. Я сам никогда не был большим сторонником валютного регулирования, поскольку современный мир настолько технологичен, что любые меры валютного контроля легко обойти. Однако сейчас мы видим утечки капитала через рублевые активы, чего раньше не было. Очевидно, что нужны меры регулирования.

Превращаются в пустыню

Обсудили и вопросы регулирования искусственного интеллекта. Ведь те страны, которые подходят к этому взвешенно и осмотрительно, получают бум развития ИИ.

– Есть примеры опережающего регулирования искусственного интеллекта, когда страны становятся пустыней с точки зрения привлекательности для специалистов и компаний, занимающихся ИИ. Европа – яркий пример в этом смысле. Сегодня большего удара по развитию диджитальных технологий и искусственного интеллекта в Европе, чем их регулирование, придумать нельзя. Оттуда уходят компании и перемещаются специалисты. Поэтому нам нужно это делать очень аккуратно, чтобы не убить конкурентоспособность страны в этом смысле, – подытожил председатель правления.