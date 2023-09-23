Минобороны России: системы ПВО за неделю уничтожили 257 украинских беспилотников

Российская система ПВО перехватила свыше 250 украинских беспилотников за неделю Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке года сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в период с 17 по 23 сентября 2023 года.

Так, за минувшую неделю российскими системами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, ВС России перехватили 46 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее KP.RU сообщил, что российские войска за неделю уничтожили часть запасов крылатых ракет и боеприпасов с обедненным ураном, которые были поставлены ВСУ из стран Запада. ВС РФ также нанесло 12 групповых ударов и уничтожило пункты ремонта авиационной и бронетанковой техники и места дислокации иностранных наемников.