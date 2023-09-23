Минобороны РФ: пункты сбора наемников и ремонта авиатехники поражены 12 ударами

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 12 ударов по объектам авиатехники ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 23 сентября 2023 года сообщило о нанесении групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пунктам дислокации иностранных наемников.

Так, за минувшую неделю российские войска нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по объектам ремонта украинской авиационной и бронетанковой техники.

Кроме того, удары были нанесены по пунктам размещения иностранных наемников, местам хранения боеприпасов и центрам разведки и подготовки украинских диверсантов.