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НовостиПолитика23 сентября 2023 10:27

Российские войска уничтожили крылатые ракеты и снаряды с обедненным ураном ВСУ

Нанесен значительный ущерб системе обеспечения украинских группировок на Херсонском и Запорожском направлениях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном ВСУ

Российские войска уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили часть запасов крылатых ракет и боеприпасов с обедненным ураном, которые были переданы украинским войскам странами Запада.

«Снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном», – сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Как отметили в ведомстве, в результате ударов был нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях. В министерстве уточнили, что ВС России в период с 17 по 23 сентября нанесли по объектам Вооруженных сил Украины 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками.