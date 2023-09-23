Российские войска уничтожили крылатые ракеты и снаряды с обедненным ураном ВСУ

Российские войска уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном ВСУ Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили часть запасов крылатых ракет и боеприпасов с обедненным ураном, которые были переданы украинским войскам странами Запада.

«Снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном», – сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Как отметили в ведомстве, в результате ударов был нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях. В министерстве уточнили, что ВС России в период с 17 по 23 сентября нанесли по объектам Вооруженных сил Украины 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками.