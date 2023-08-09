ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), рассказали в силовых структурах.

Как передает РИА Новости, проведенный анализ курса беспилотника ВСУ показал, что он двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС. Собеседник агентства отметил, что удар по контейнерам с топливом мог вызвать ядерную катастрофу.

Напомним, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что силовики получили неопровержимые доказательства подготовки киевским режимом ракетного удара по Запорожской АЭС.

Украина регулярно обвиняет Россию в подготовке подрыва на ЗАЭС. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на нескольких реакторах станции установлены похожие на взрывчатку предметы, но эти утверждения очень скоро были опровергнуты снимками американских спутников.