СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-04T12:05:07+03:00

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают с экспертами в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда», как повысить безопасность на дорогах

Кто виноват в аварии с автобусом в Калужской области 00:00 00:00

Главные темы:

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- В воскресенье утром автобус с детьми, следовавший из города Ярцево Смоленской области в Калугу, опрокинулся на территории Бабынинского района Калужской области. В автобусе находилось более 40 человек, большая часть - дети. В результате ДТП погибли семь человек, 38 пострадали. СК расследует уголовное дело "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, в рамках которого задержан владелец автобуса. Еще одно уголовное дело о нарушении правил ДТП возбудила полиции. В рамках этого дела задержан водитель автобуса.

Кто виноват в аварии с автобусом в Калужской области? Почему детей в Калугу везли на 30-летнем автобусе? Как и почему надо бороться с незаконными автобусными перевозками? Кто посадил детей в ржавую колымагу без ремней безопасности?

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