2019-02-04T12:05:07+03:00
ПодЗарядка
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Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Кто виноват в аварии с автобусом в Калужской области

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают с экспертами в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда», как повысить безопасность на дорогахВероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают с экспертами в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда», как повысить безопасность на дорогах

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают с экспертами в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда», как повысить безопасность на дорогах

Кто виноват в аварии с автобусом в Калужской области

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Главные темы:

- В онлайн-игре прошёл первый виртуальный концерт: диджей Marshmello отыграл сет в Fortnite.

- В воскресенье утром автобус с детьми, следовавший из города Ярцево Смоленской области в Калугу, опрокинулся на территории Бабынинского района Калужской области. В автобусе находилось более 40 человек, большая часть - дети. В результате ДТП погибли семь человек, 38 пострадали. СК расследует уголовное дело "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, в рамках которого задержан владелец автобуса. Еще одно уголовное дело о нарушении правил ДТП возбудила полиции. В рамках этого дела задержан водитель автобуса.

Кто виноват в аварии с автобусом в Калужской области? Почему детей в Калугу везли на 30-летнем автобусе? Как и почему надо бороться с незаконными автобусными перевозками? Кто посадил детей в ржавую колымагу без ремней безопасности?

- Дави на газ. У хэтчбека Kia Rio X-Line увеличен дорожный просвет.Чудеса британских технологий: оставь машину роботу — он запаркует. Первым с конвейера завода Haval в России сойдет кроссовер F7.

- Генпрокуратура РФ после публикаций КП санкционировала новое расследование по гибели группы Дятлова.

- Термометры зашкаливают, а моржи бегут в прорубь: Сибирь переживает морозы за минус 40. А в столичном регионе будет тепло, но по-прежнему опасно. Синоптики рассказали, когда закончатся оттепели.

- Эксперты назвали российские города — лидеры по росту цен на жилье.

- Коридоры власти.

- Житель Лобни заявил в полицию о привидении Андрея Аршавина.

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