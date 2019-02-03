Пассажир автобуса, разбившегося под Калугой: "Было страшно, дети кричали. А через несколько секунд нас выбросило на обочину"

Последствия страшной аварии, которая произошла утром воскресенье , 3 февраля, в Калужской области до сих пор устраняют сотрудники МЧС. Автобус с детьми , которые ехали из города Ярцево Смоленской области в Калугу опрокинулся на бок. По последним данным МВД, четыре человека погибли, еще 21 пострадали.

Большинство из них - дети. Талантливые мальчишки и девчонки , от 4 до 17 лет, в сопровождении родителей и педагогов ехали на творческий конкурс. Сегодня вечером они должны были выступать на сцене. Хореограф Елена Миронова, руководитель ансамбля "Колибри", чудом выжила. Нам удалось до нее дозвониться.

Последствия страшной аварии, которая произошла утром воскресенье , 3 февраля, в Калужской области до сих пор устраняют сотрудники МЧСФото: ТАСС

- Я сейчас нахожусь в машине скорой помощи. Получила ушибы, но все это ерунда, страшно, что дети мои погибли. Я теперь не знаю что говорить и как в глаза родителям смотреть.

Автобус с детьми , которые ехали из города Ярцево Смоленской области в Калугу опрокинулся на бокФото: ТАСС

- Что произошло водитель лихачил?

- Он ехал медленно. В какой-то момент нас занесло. Было страшно, дети кричали. А через несколько секунд нас выбросило на обочину. В автобусе было 39 детей и 16 взрослых, это я и родители.

Народный эстрадно-хореографический коллектив "Колибри" ни раз становился победителем конкурсов и фестивалей. Ребята занимались в местном Доме культуры.

- По предварительной версии, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет и дальнейшее опрокидывание. В результате четверо погибли, из них двое взрослых и двое детей - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Калужской области.

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми.

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