2019-02-03T13:12:28+03:00
Происшествия

Пассажир автобуса, разбившегося под Калугой: "Было страшно, дети кричали. А через несколько секунд нас выбросило на обочину"

Хореограф детского ансамбля "Колибри" Елена Миронова рассказала корреспонденту "КП" подробности страшного ДТП, в котором погибли семь человек
Анастасия ВАРДАНЯН
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По предварительной версии, водитель не справился с управлениемПо предварительной версии, водитель не справился с управлениемФото: ТАСС
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Последствия страшной аварии, которая произошла утром воскресенье , 3 февраля, в Калужской области до сих пор устраняют сотрудники МЧС. Автобус с детьми , которые ехали из города Ярцево Смоленской области в Калугу опрокинулся на бок. По последним данным МВД, четыре человека погибли, еще 21 пострадали.

Большинство из них - дети. Талантливые мальчишки и девчонки , от 4 до 17 лет, в сопровождении родителей и педагогов ехали на творческий конкурс. Сегодня вечером они должны были выступать на сцене. Хореограф Елена Миронова, руководитель ансамбля "Колибри", чудом выжила. Нам удалось до нее дозвониться.

Последствия страшной аварии, которая произошла утром воскресенье , 3 февраля, в Калужской области до сих пор устраняют сотрудники МЧС Фото: ТАСС

Последствия страшной аварии, которая произошла утром воскресенье , 3 февраля, в Калужской области до сих пор устраняют сотрудники МЧСФото: ТАСС

- Я сейчас нахожусь в машине скорой помощи. Получила ушибы, но все это ерунда, страшно, что дети мои погибли. Я теперь не знаю что говорить и как в глаза родителям смотреть.

Автобус с детьми , которые ехали из города Ярцево Смоленской области в Калугу опрокинулся на бок Фото: ТАСС

Автобус с детьми , которые ехали из города Ярцево Смоленской области в Калугу опрокинулся на бокФото: ТАСС

- Что произошло водитель лихачил?

- Он ехал медленно. В какой-то момент нас занесло. Было страшно, дети кричали. А через несколько секунд нас выбросило на обочину. В автобусе было 39 детей и 16 взрослых, это я и родители.

Народный эстрадно-хореографический коллектив "Колибри" ни раз становился победителем конкурсов и фестивалей. Ребята занимались в местном Доме культуры.

- По предварительной версии, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет и дальнейшее опрокидывание. В результате четверо погибли, из них двое взрослых и двое детей - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Калужской области.

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми.

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В Калужской области опрокинулся автобус с детьми - семь человек погибли

Стали известны подробности ДТП с автобусом, которое случилось в воскресенье утром, 3 февраля, в Калужской области. Так, по последним данным регионального главка МВД России, жертвами этой страшной аварии стали семь человек. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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