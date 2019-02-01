2019-02-01T11:18:47+03:00
Общество

Почему нельзя возобновить уголовное дело по гибели туристов на перевале Дятлова

К расследованию журналистов «Комсомолки» по трагедии на Северном Урале подключились прокуроры
Николай ВАРСЕГОВНаталья ВАРСЕГОВА
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До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибельДо сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель
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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Мы ведем свое расследование с 2012 года. За это время было опрошено немало свидетелей, написаны десятки запросов в различные ведомства. Мы отыскали уникальные документы, включая засекреченные. Эксгумировали тело Семена Золотарева, захороненного на Ивановском кладбище в Екатеринбурге. И все же мы понимаем, что всех наших усилий недостаточно для раскрытия тайны перевала Дятлова. Грамотно и профессионально это могут сделать только надзорные (правоохранительные) органы.

Осенью прошлого года мы обратились в прокуратуру Свердловской области с просьбой провести тщательное расследование гибели туристов. Приложили к письму все наши наработки и список вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Аналогичные бумаги мы отправили в Генеральную прокуратуру России. Скоро пришел ответ, что прокуратурой Свердловской области ведется проверка. И вот пошли первые результаты от работников прокуратуры.

ВСЯ ПРАВДА О СКАНДАЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

В мае прошлого года мы опубликовали записку прокурора Темпалова, которую обнаружил в частном архиве известный тюменский писатель Олег Архипов. Подробнее о ней можно почитать на сайте. Василий Темпалов пишет следователю Коротаеву, что уезжает на 2-3 дня в Свердловск по уголовному делу о гибели туристов, и просит Коротаева уточнить контрольный срок возвращения группы Дятлова, а также проследить за приговором по некоему гражданину Реебу. Приговор вынесут 16 февраля 1959 года. Сама записка датирована 15-м февраля.

Уникальная служебная записка.

Уникальная служебная записка.

Уникальная служебная записка.

Уникальная служебная записка.

Эта дата круто ломает ход известных нам событий. Ведь официально дело возбудили 26 февраля. Получается, что местные прокуроры заранее знали о гибели группы и скрывали это?!

Для ответа на этот вопрос нужно было установить точную дату приговора по тому самому гражданину Реебу. И ее таки установили. Уральские прокуроры нашли документ о том, что уголовное дело по обвинению Рееба А.И. направлено в суд 2 апреля 1959 года, рассмотрено судом 16 апреля 1959 года.

Выходит все-таки Темпалов ошибся, и не один раз, в написании даты, вместо цифры IV поставил II. Но почему он ошибся?

По заключению медико-психологического исследования, проведенного по запросу прокуратуры Свердловской области, ошибки в написании дат объясняются персеверациями (необоснованным и многократным застреванием, повторением одного и того же моторного действия). Иными словами, Василий Темпалов писал записку, думая о февральских событиях, связанных с гибелью туристов, и на автомате ставил февраль вместо апреля.

КОГДА ВЫШЛИ ВСЕ СРОКИ

Обращаясь в прокуратуру, мы надеялись, что с их помощью нам удастся добиться возобновления следствия по уголовному делу.

Схема проста. В 1959 году следствие вели сотрудники прокуратуры Свердловской области, а значит только они и могут отменить постановление о прекращении уголовного дела и, как надзорный орган, обязать местный следственный комитет возобновить расследование.

Как выяснилось, сделать это невозможно. Оказывается, в 2013 году в суд города Ивделя поступила жалоба в порядке статьи 125 УПК РФ с требованием отменить постановление о прекращении уголовного дела по гибели дятловцев. Кто её подал, мы пока не знаем. Также как и не знаем, насколько требование заявителя было юридически обосновано. Но судя по всему, обоснований не хватило. Суд вынес вердикт: инициатору жалобы отказать. Апелляционная инстанция (Свердловский областной суд) поддержала позицию суда первой инстанции. Истец решение не обжаловал. И с тех пор это решение суда является окончательным и бесповоротным. Его уже невозможно оспорить - все сроки вышли.

Первые результаты от работников прокуратуры Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Первые результаты от работников прокуратурыФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Первые результаты от работников прокуратуры Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Первые результаты от работников прокуратурыФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Первые результаты от работников прокуратуры Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Первые результаты от работников прокуратурыФото: Наталья ВАРСЕГОВА

И ВСЕ ЖЕ ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО

Полтора года назад органам прокуратуры законом было разрешено проводить различные экспертизы. И в нашем случае это только на руку. Проверка обстоятельств трагедии продолжается. Мы по-прежнему ждем откликов от наших читателей, которые достоверно знают что-либо о трагедии, Пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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Зимой 1959 года в горах Северного Урала исчезли девять туристов. Через месяц после начала поисков спасатели нашли разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Остальных разыскали только в мае. Почти все туристы были полураздеты. У некоторых смертельные травмы. До сих пор не ясно, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)

Новая тайна перевала Дятлова: уральские прокуроры знали о гибели туристов еще до начала поисков пропавшей группы?

Зимой 1959 года в горах Северного Урала исчезли девять туристов. Но, похоже, прокуроры знали об их смерти...

Тогда, в прошлом веке, через месяц после начала поисков спасатели нашли разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Остальных разыскали только в мае. Почти все туристы были полураздеты. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не ясно, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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