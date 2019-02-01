Почему нельзя возобновить уголовное дело по гибели туристов на перевале Дятлова

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Мы ведем свое расследование с 2012 года. За это время было опрошено немало свидетелей, написаны десятки запросов в различные ведомства. Мы отыскали уникальные документы, включая засекреченные. Эксгумировали тело Семена Золотарева, захороненного на Ивановском кладбище в Екатеринбурге. И все же мы понимаем, что всех наших усилий недостаточно для раскрытия тайны перевала Дятлова. Грамотно и профессионально это могут сделать только надзорные (правоохранительные) органы.

Осенью прошлого года мы обратились в прокуратуру Свердловской области с просьбой провести тщательное расследование гибели туристов. Приложили к письму все наши наработки и список вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Аналогичные бумаги мы отправили в Генеральную прокуратуру России. Скоро пришел ответ, что прокуратурой Свердловской области ведется проверка. И вот пошли первые результаты от работников прокуратуры.

ВСЯ ПРАВДА О СКАНДАЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

В мае прошлого года мы опубликовали записку прокурора Темпалова, которую обнаружил в частном архиве известный тюменский писатель Олег Архипов. Подробнее о ней можно почитать на сайте. Василий Темпалов пишет следователю Коротаеву, что уезжает на 2-3 дня в Свердловск по уголовному делу о гибели туристов, и просит Коротаева уточнить контрольный срок возвращения группы Дятлова, а также проследить за приговором по некоему гражданину Реебу. Приговор вынесут 16 февраля 1959 года. Сама записка датирована 15-м февраля.

Уникальная служебная записка.

Уникальная служебная записка.

Эта дата круто ломает ход известных нам событий. Ведь официально дело возбудили 26 февраля. Получается, что местные прокуроры заранее знали о гибели группы и скрывали это?!

Для ответа на этот вопрос нужно было установить точную дату приговора по тому самому гражданину Реебу. И ее таки установили. Уральские прокуроры нашли документ о том, что уголовное дело по обвинению Рееба А.И. направлено в суд 2 апреля 1959 года, рассмотрено судом 16 апреля 1959 года.

Выходит все-таки Темпалов ошибся, и не один раз, в написании даты, вместо цифры IV поставил II. Но почему он ошибся?

По заключению медико-психологического исследования, проведенного по запросу прокуратуры Свердловской области, ошибки в написании дат объясняются персеверациями (необоснованным и многократным застреванием, повторением одного и того же моторного действия). Иными словами, Василий Темпалов писал записку, думая о февральских событиях, связанных с гибелью туристов, и на автомате ставил февраль вместо апреля.

КОГДА ВЫШЛИ ВСЕ СРОКИ

Обращаясь в прокуратуру, мы надеялись, что с их помощью нам удастся добиться возобновления следствия по уголовному делу.

Схема проста. В 1959 году следствие вели сотрудники прокуратуры Свердловской области, а значит только они и могут отменить постановление о прекращении уголовного дела и, как надзорный орган, обязать местный следственный комитет возобновить расследование.

Как выяснилось, сделать это невозможно. Оказывается, в 2013 году в суд города Ивделя поступила жалоба в порядке статьи 125 УПК РФ с требованием отменить постановление о прекращении уголовного дела по гибели дятловцев. Кто её подал, мы пока не знаем. Также как и не знаем, насколько требование заявителя было юридически обосновано. Но судя по всему, обоснований не хватило. Суд вынес вердикт: инициатору жалобы отказать. Апелляционная инстанция (Свердловский областной суд) поддержала позицию суда первой инстанции. Истец решение не обжаловал. И с тех пор это решение суда является окончательным и бесповоротным. Его уже невозможно оспорить - все сроки вышли.

Первые результаты от работников прокуратурыФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Первые результаты от работников прокуратурыФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Первые результаты от работников прокуратурыФото: Наталья ВАРСЕГОВА

И ВСЕ ЖЕ ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО

Полтора года назад органам прокуратуры законом было разрешено проводить различные экспертизы. И в нашем случае это только на руку. Проверка обстоятельств трагедии продолжается. Мы по-прежнему ждем откликов от наших читателей, которые достоверно знают что-либо о трагедии, Пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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Зимой 1959 года в горах Северного Урала исчезли девять туристов. Но, похоже, прокуроры знали об их смерти...

Тогда, в прошлом веке, через месяц после начала поисков спасатели нашли разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Остальных разыскали только в мае. Почти все туристы были полураздеты. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не ясно, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)