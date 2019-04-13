2019-04-13T14:40:55+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : В Тюмени прошла контртеррористическая операция, капитана траулера "Норд" объявили в розыск, принят закон о надежном интернете

Антон Челышев с главными новостями дняАнтон Челышев с главными новостями дня

Антон Челышев с главными новостями дня

В Тюмени прошла контртеррористическая операция, капитана траулера "Норд" объявили в розыск, принят закон о надежном интернете

00:00
00:00

Главные темы:

- Итоги контртеррористической операции в Тюмени: убиты двое боевиков, которые готовили теракты.

- Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки.

- Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении.

- В Минпросвещения предложили не пускать в школы детей без прививок. В письме замглавы ведомства Татьяны Синюгиной отмечается, что образование может быть получено и вне образовательных учреждений, дистанционно либо на дому, и это не нарушает права граждан.

А ранее за призывы к отказу от прививок предложили наказывать. Такой законопроект готовят в Министерстве здравоохранения России. Как сообщила заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева: "сейчас через средства массовой информации, интернет и религиозные секты распространяется много информации, подрывающей доверие россиян к вакцинации. В основном сведения - ложные".

- Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности.

- Капитана "Норда" объявили в розыск на Украине.

- История дочери российского дальнобойщика ляжет в основу нового сериала компании Нетфликс. Аня Сорокина, решив изменить свою жизнь, отправилась в Нью-Йорк, где стала - Анной Делви. Прикинувшись наследницей миллионера, она проникла в высший свет, расположив к себе всю американскую элиту. Но - однажды карета превратилась в тыкву.

Скачать передачу [mp3, 32.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Трамп позитивно отреагировал на готовность Ким Чен Ына провести третий саммит
В Австралии котенок выжил после стирки в машинке
Протесты «желтых жилетов» в Тулузе переросли в столкновения с полицией
Помпео заявил о намерении США и их союзников усилить изоляцию Мадуро
Группа кораблей ВМФ России вошла в Южно-Китайское море
Власти Японии выразили протест США из-за убийства женщины на Окинаве
В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра
"Всем надо быть начеку": Ветеран подразделения "Альфа" о контртеррористической операции в Тюмени
У здания посольства России в Киеве прогремел взрыв
Visa увеличила максимальную сумму для оплаты покупок без ПИН-кода до трех тысяч рублей
На Украине предложили ввести графу "Против всех" на президентских выборах
Порошенко прибудет на стадион "Олимпийский" 14 апреля
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
В СМИ появились сведения об утечке данных сотрудников ФБР
Пушков заявил, что Порошенко находится "на грани нервного срыва"
СК возбудил уголовные дела после спецоперации в Тюмени
Россиянин стал "лучшим туристом" китайского курорта за спасение утопающего
В Японии американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой
Лидер повстанцев Южного Судана заявил о невозможности формирования правительства в стране в ближайшее время
Стали известны тайные имена членов семьи Порошенко, предназначенные для выезда из Украины
В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
В Москве нашли тело мужчины, забитого камнями до смерти
Помпео заявил о "неправомерном вмешательстве" России в дела Венесуэлы
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года