Темы дня : В Тюмени прошла контртеррористическая операция, капитана траулера "Норд" объявили в розыск, принят закон о надежном интернете

СЕГОДНЯ 01:00 2019-04-13T14:40:55+03:00

В Тюмени прошла контртеррористическая операция, капитана траулера "Норд" объявили в розыск, принят закон о надежном интернете 00:00 00:00

Главные темы:

- Итоги контртеррористической операции в Тюмени: убиты двое боевиков, которые готовили теракты.

- Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки.

- Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении.

- В Минпросвещения предложили не пускать в школы детей без прививок. В письме замглавы ведомства Татьяны Синюгиной отмечается, что образование может быть получено и вне образовательных учреждений, дистанционно либо на дому, и это не нарушает права граждан.

А ранее за призывы к отказу от прививок предложили наказывать. Такой законопроект готовят в Министерстве здравоохранения России. Как сообщила заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева: "сейчас через средства массовой информации, интернет и религиозные секты распространяется много информации, подрывающей доверие россиян к вакцинации. В основном сведения - ложные".

- Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности.

- Капитана "Норда" объявили в розыск на Украине.

- История дочери российского дальнобойщика ляжет в основу нового сериала компании Нетфликс. Аня Сорокина, решив изменить свою жизнь, отправилась в Нью-Йорк, где стала - Анной Делви. Прикинувшись наследницей миллионера, она проникла в высший свет, расположив к себе всю американскую элиту. Но - однажды карета превратилась в тыкву.