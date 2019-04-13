2019-04-13T08:28:04+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко уже сгоняет на стадион «массовку» для своей поддержки

Пока еще действующий президент Украины заставляет своих подчиненных в приказном порядке идти на стадион «Олимпийский» 14 апреля, да еще и родственников с собой привести. Но далеко не все с этим согласны
Дина КАРПИЦКАЯ
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Президент дал распоряжение управлению Госахраны и другим ведомствами поднять весь личный состав на стадионПрезидент дал распоряжение управлению Госахраны и другим ведомствами поднять весь личный состав на стадионФото: REUTERS
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Самое ожидаемое политическое событие сейчас в Украине помимо второго тура голосования — дебаты кандидатов в президенты. По закону они должны состояться в последнюю пятницу перед официальным днем голосования. То есть 19 апреля с 19:00 до 22:00 и обязательно в прямом эфире.

Дебаты раздора

Зеленский — лидер общественного мнения на сегодняшний день — предложил устроить их на стадионе. Действующий президент Порошенко сначала согласился, но потом стал менять показания. Он заявил, что стадион — это не официальная площадка. И предложил свой план — 14 апреля на стадионе, 19-го — в студии официального телеканала. С чем Зеленский категорически не согласен. «Жду вас 19 на стадионе, до свидания», - довольно резко сказал он в телефонном разговоре с Порошенко.

- Мне стали известны некоторые подробности того, что намечает Петр Порошенко в понедельник на стадионе, - рассказал «КП» украинский блогер, проживающий в одной из стран Евросоюза, Анатолий Шарий. - Президент дал распоряжение управлению Госохраны и другим ведомствами поднять весь личный состав, чтобы все 100% сотрудников были в "Олимпийском", да еще и с членами семей. Все это будет оплачено, как участие в охранном предприятии, то есть по повышенной ставке.

- Откуда у вас эти сведения?

- Едва ли не каждый день мне приходят письма от высокопоставленных сотрудников разных ведомств. Они присылают мне документы, о доступе к которым я раньше и мечтать не мог, - похвастался блогер. - Естественно, вся эта информация не проверенная. Но, уверен, точная. И это, кстати, еще не вся массовка. Нам стало известно, что Галетей (начальник Госохраны Украины, — ред.) провел ряд встреч с криминальными авторитетами. Попросил их поддержать Порошенко и тоже согнать народ на стадион. Так что 14 апреля будут и парни, готовые подраться со сторонниками Зеленского. Будет жарко.

Кроме того, Шарий рассказал, что в рядах СБУ все не так однозначно. И сотрудники спецподразделения «Альфа» категорически отказались не только идти на «Олимпийский» 14-го апреля, но и участвовать в турнире по рукопашному бою «Кубок Президента».

- С турниром вообще весело. Этот кубок для силовых структур проводится уже не первый год. Сам Порошенко на нем, естественно, никогда не был. Да и устраивали сам турнир всегда летом. Но в 2019 вдруг его вдруг перенесли на 13 апреля. И конечно же, помяните мое слово, туда заявится президент и будет всех торжественно приветствовать. Так он хочет показать, что силовики на его стороне и очень его любят. Но вот «Альфа» категорически не пойдет на этот турнир. По этому поводу у Порошенко и руководителя СБУ Грицака состоялся неприятный разговор. Говорят, Грицак признал, что никак не может повлиять на своих сотрудников и даже написал рапорт об увольнении. Правда он пока еще не подписан. Одним словом, веселье продолжается.

Сам блогер сейчас активно выступает за Зеленского. Хотя раньше так же активно его критиковал.

- Я поклялся, что буду за любого кандидата, кто выйдет во второй тур против Порошенко, - говорит блогер.

«Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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