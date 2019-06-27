2019-06-27T17:52:29+03:00
«Комсомольская правда» представляет

«Columbia Pictures» и не снилось! «Комсомольская правда» представляет: возвращение Давида

Давид Шнейдеров возвращается на Радио «Комсомольская правда» с новой авторской программой!Давид Шнейдеров возвращается на Радио «Комсомольская правда» с новой авторской программой!

В субботу на Радио «Комсомольская правда» премьера новой авторской программы создателя легендарной «Синемании» Давида Шнейдерова

«Columbia Pictures» и не снилось! «Комсомольская правда» представляет: возвращение Давида

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Когда-нибудь это должно было случиться! Почему бы и не сейчас.

Давид Шнейдеров возвращается на Радио «Комсомольская правда» со своей новой авторской программой - «Комсомольская правда» представляет». Интервью с российскими и голливудскими режиссерами, звездами первой величины и исполнителями главных ролей, рассказы о том, что стоит увидеть и почему не всегда получается снимать классное кино - всё это будет в новой передаче. А! И еще кое-какие сюрпризы, пока не будем раскрывать.

Встречаемся 29 июня, в субботу в эфире Радио «Комсомольская правда» в 9:00 по московскому времени! Настраиваемся на 97,2 FM в Москве, заходим на наш сайт или качаем мобильное приложение для iOs или Android.

Попкорн не забудьте!

Скачать передачу [mp3, 2.2 МБ]
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