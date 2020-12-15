Близкий друг рассказал, как дочь Валентина Гафта страдала перед смертью

Валентин Гафт с дочерью Ольгой. Фото: Youtube

В Москве 15 декабря на Троекуровском кладбище похоронили Валентина Гафта. Знаменитый актер скончался 12 декабря после продолжительной болезни. Последний год разбитый инсультом артист тяжело болел - был прикован к кровати и не говорил. Здоровье звезда театра и кино подорвал в 2002 году, когда трагически погибла его дочь Ольга. Для Валентина Иосифовича это стало сокрушительным ударом, после которого он так и не смог оправиться.

Валентин Гафт был женат трижды. Вторая супруга - Инна Елисеева родила в 1973 году актеру дочь Ольгу. В начале 1980-х годов Гафт и Елисеева развелись. Ольга жила с мамой, занималась балетом. Гафт старался принимать активное участие в жизни девочки и всячески помогал ей. Ольга получила хорошее образование, посещала престижную балетную студию, а также мечтала попробовать свои силы на актерском поприще. Однако была застенчивой, кроткой и не унаследовала от отца актерского таланта. На вступительных экзаменах в столичный театральный вуз Ольга с треском провалилась. С балетом у девушки, несмотря на все ее старания, дела тоже не заладились.

Эмоциональное состояние Ольги усугубляли постоянные конфликты с матерью. Женщина оскорбляла и всячески унижала дочь, нередко набрасывалась на нее с кулаками.

Николай Цискаридзе был близким другом Ольги Елисеевой. Он рассказал, что та всегда была очень чувствительной девушкой. Мечтала быть балериной и очень переживала из-за семейных проблем. "Оля была вовлечена в развод родителей своей мамой. Это негативно сказалось на ее состоянии. Мать была против, чтобы Оля общалась с отцом. Они встречались тайно. У Оли же было несколько попыток свести счеты с жизнью. Одна из них оказалась «успешной», - рассказал Цискаридзе.

Знаменитый отец знал о переживаниях наследницы. "Каждый раз, когда я встречался с Гафтом, видел, что ему сложно, что одно мое нахождение рядом напоминает про Олю. Надо сказать, что он был хорошим отцом. Он обеспечил Олю в материальном плане всем, что только можно было хотеть", - подчеркнул танцовщик в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

В свою очередь, любовница артиста Елена Никитина, которая родила от звезды внебрачного сына, рассказала о затяжной депрессии у актера после смерти 29-летней дочери. Никитина поделилась, что однажды написала Гафту письмо, надеясь поддержать актера в его непростой момент жизни. Она отметила, что долгое время не решалась говорить с Гафтом о трагедии. Ведь он даже на несколько лет оставил сцену и до конца своих дней винил себя в смерти дочери.

"Оправдания нет, вину мою исправить нельзя", - вынес он приговор самому себе. Дело в том, что Валентин Иосифович незадолго до трагедии встречался с наследницей. Та жаловалась, что мама не дает ей жизни и совсем затравила. Гафт, как мог, успокаивал дочь. Но помочь ей ничем не смог. Наследницу актера похоронили на Троекуровском кладбище. Артист запретил бывшей жене появляться на похоронах дочери. Она и не пришла.

Гафт стал искать утешения в вере. Часто вел мысленный диалог с дочерью. "Я с ней до сих пор часто разговариваю. Я перед ней виноват. Никого больше не виню в произошедшем, только себя. Это мой груз. Никого не зову себе в напарники, сам буду нести эту ответственность", - признавался артист.