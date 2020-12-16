Когда хозяева стали раскладывать библию в комнатах, гости перестали воровать полотенца, стаканы, пульты от телевизоров
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В Екатеринбурге я жила в хостеле. Такой хороший уютный, семейный. В самом центре. Хозяева пекли пироги сами и запах свежей выпечки и кофе будил постояльцев рано утром.
Помимо общих комнат у них есть несколько комнат со всеми услугами. В одной из них я и поселилась.
Хорошей хостел. Если соберетесь в Екатеринбург - пишите, подскажу адресок.
Так вот. В каждой комнате на столе под лампой лежит Библия. Я специально заглянула в другие номера, когда убирали. Везде Библия...
Владивосток будил в 4-5 утра по местному времени. И я выходила в общий зал пить вкусный кофе и работать.
Иногда сам хозяин, приходящий рано утром, варил мне кофе.
- Извините, если вопрос неуместный, но почему в каждой комнате Библия? Вы глубоко верующий человек? Это какая то миссия?
- Да... В каждой... А в общих комнатах - по несколько штук. Регулярно подкладываем...
- Но зачем?
- Ну так воруют, - просто ответил хозяин... Поморщился. - Неправильное слово... Библию нельзя своровать, - он улыбнулся. - Заимствуют. Те кому она нужнее.
- Это понятно, хотя и прискорбно, но вам-то это зачем?
- Знаете когда мы стали раскладывать библию в комнатах, гости перестали воровать полотенца, стаканы, пульты от телевизоров, ну и прочее... - он улыбался
- Но Библию-то воруют... Заимствуют, то есть.
- Заимствуют... Да. Но реже чем воровали полотенца.
Странные мы существа, люди.