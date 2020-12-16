Когда хозяева стали раскладывать библию в комнатах, гости перестали воровать полотенца, стаканы, пульты от телевизоров Фото: Shutterstock

В Екатеринбурге я жила в хостеле. Такой хороший уютный, семейный. В самом центре. Хозяева пекли пироги сами и запах свежей выпечки и кофе будил постояльцев рано утром.

Помимо общих комнат у них есть несколько комнат со всеми услугами. В одной из них я и поселилась.

Хорошей хостел. Если соберетесь в Екатеринбург - пишите, подскажу адресок.

Так вот. В каждой комнате на столе под лампой лежит Библия. Я специально заглянула в другие номера, когда убирали. Везде Библия...

Владивосток будил в 4-5 утра по местному времени. И я выходила в общий зал пить вкусный кофе и работать.

Иногда сам хозяин, приходящий рано утром, варил мне кофе.

- Извините, если вопрос неуместный, но почему в каждой комнате Библия? Вы глубоко верующий человек? Это какая то миссия?

- Да... В каждой... А в общих комнатах - по несколько штук. Регулярно подкладываем...

- Но зачем?

- Ну так воруют, - просто ответил хозяин... Поморщился. - Неправильное слово... Библию нельзя своровать, - он улыбнулся. - Заимствуют. Те кому она нужнее.

- Это понятно, хотя и прискорбно, но вам-то это зачем?

- Знаете когда мы стали раскладывать библию в комнатах, гости перестали воровать полотенца, стаканы, пульты от телевизоров, ну и прочее... - он улыбался

- Но Библию-то воруют... Заимствуют, то есть.

- Заимствуют... Да. Но реже чем воровали полотенца.

Странные мы существа, люди.