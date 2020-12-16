Экспертный институт социальных исследований назвал Александра Моора в числе губернаторов новой волны

Тюменцы считают, что глава области Александр Моор оперативно реагирует на возникающие проблемы в регионе, открыт для населения и подкован в вопросах экономики. Фото: media.admtyumen.ru

Результаты исследования стали известны во время презентации доклада Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Губернаторы новой волны», которое состоялось 15 декабря в МИА Россия сегодня». Итоги аналитической работы представила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Новый доклад ЭИСИ, подготовленный совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР, посвящен анализу государственной кадровой политики последних лет, определению уровня ее одобрения среди жителей страны и изучению образа губернатора новой волны. На основании исследования было определено 10 губернаторов, которые вошли в топ, набрав большее количество голосов при опросах и получив высокие оценки экспертов.

В исследовании участвовали члены экспертного пула ЭИСИ, фокус-группы из регионов и в заключении был проведён опрос в виде телефонных интервью.

В Топ-10 вошел глава Тюменской области Александр Моор. По результатам интервью стало ясно, что большая часть тюменцев, которые приняли участие в опросе, считают основными для губернатора новой волны такие свойства, как оперативное реагирование на возникающие проблемы в регионе, открытость для населения и подкованность в вопросах экономики региона.